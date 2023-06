Morreu o ator italiano Francesco Nuti

A morte do artista de 68 anos foi anunciada pela filha do ator, que agradeceu as todas as pessoas que cuidaram do pai nos últimos 20 ano.

Francesco Nuti lutava contra as sequelas de um acidente doméstico que sofreu em 2006, quando caiu das escadas em casa e sofreu um traumatismo craniano, que o deixou em coma por quatro meses, causando graves danos neurológicos e a perda de algumas capacidades motoras.

Desde esse momento, Francesco Nuti deixou de falar e passou a usar cadeira de rodas para se deslocar. Além disso, o ator sofreu diversas quedas depois de sair do coma, que o debilitaram ainda mais.

O ator faleceu numa clínica privada de Roma. Em nota, a família "pede que este momento de grande dor seja respeitado". A data e o local do funeral serão anunciados em breve.