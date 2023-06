Quem foi Santo António?

No 13 de junho celebra-se o dia de Santo António. É padroeiro da cidade de Lisboa desde os anos 80 e o santo português mais popular do mundo. Milhares de crentes visitam a capital portuguesa – terra natal do santo – para o homenagear esta figura.

A história do Santo António começou em Lisboa, no final do século XII. Nasceu na rua das Pedras Negras, junto à Sé de Lisboa, com o nome de Fernando de Bulhões. Assim era conhecido, antes de vestir o hábito da Ordem Franciscana.

Foi em Pádua que pediu para morrer e, por isso, é conhecido por muitos como Santo António de Pádua. Os restos mortais do santo, nomeadamente a língua – que foi encontrada intacta, por milagre, quando o corpo foi exumado – estão precisamente nessa cidade italiana.

Em Lisboa também há duas relíquias: estão na igreja de Santo António, que foi construída por cima da casa onde viveu.

Santo António tinha fama de conciliador, por isso é chamado de casamenteiro. Ficou conhecido pelos dons da oratória, imortalizados no Sermão de Santo António aos Peixes, do padre António Vieira. É também a quem se recorre pelas causas perdidas.

Morreu a 13 de junho de 1231, tendo sido santificado em menos de um ano.