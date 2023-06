Cultura

Bailarinos de Aveiro angariam fundos para representarem Portugal no mundial de hip hop

Para além dos alunos de Aveiro, outras escolas de dança do norte do país ficaram apuradas. Todos enfrentam a mesma dificuldade: a falta de apoios para irem representar Portugal no campeonato mundial de Hip Hop que decorre de 30 de julho a 6 de agosto nos Estados Unidos.