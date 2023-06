D. Manuel e D. Leonor de Áustria dão as boas-vindas ao Mercado dos Descobrimentos em Viana do Castelo

A feira medieval está de regresso a Viana do Castelo, mas com um novo formato. É o Mercado dos Descobrimentos que pode visitar até domingo.

D. Manuel e D. Leonor de Áustria dão início ao Mercado dos Descobrimentos, que tem como cenário o Castelo de Santiago da Barra, construído no século XVI.

Na época dos Descobrimentos o vianense João Álvares Fagundes foi pioneiro da navegação na Terra Nova, no Atlântico Norte. Foi também do porto de Viana que saíram naus e caravelas rumo às Índias e às Américas regressando com especiarias e outras cargas preciosas.

O Mercado dos Descobrimentos quer evocar essa identidade marítima da cidade minhota. Uma viagem no tempo para conhecer a história e a cultura de Viana.

Trovadores, teatro de rua, jogos e infantis, um torneio a cavalo, demonstração de voo de aves de rapina, há mais de uma centena de momentos de animação.

E por entre as barraquinhas de comes e bebes há muito por onde se perder.

O Mercado dos Descobrimentos termina este domingo às 21h00 com a evocação do foral afonsino atribuído a Viana da Foz do Lima no ano de 1258.