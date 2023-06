Dezenas de peças de teatro, música e dança na 40.ª edição do Festival de Almada

O festival de Almada vai trazer o teatro à cidade em julho. Ao todo, vai mostrar 20 peças de teatro, música e dança na 40.ª edição do festival



Chama-se "Não andes nua pela casa". Um texto criado por Georges Feydeau que renasceu a partir do teatro da Comuna em Lisboa pela mão do encenador João Mota, que preparou a peça para ser um dos destaques da 40ª edição do Festival de Almada.

Além de incluir no programa a peça do dramaturgo português, o Festival fez questão de preparar uma homenagem para celebrar os 65 anos de criação teatral de João Mota.

Ao todo, o Festival de Almada conta com 20 espetáculos. A música e a dança também vão estar representadas em peças como MOMO da companhia de dança Batsheva de Israel, que sobe ao Grande Auditório do Centro Cultural de Belém a 13 e 14 de julho, num festival que conta com trabalhos de 9 países.

Para conhecer entre 4 e 18 de julho em vários locais de Almada, como o Teatro Municipal Joaquim Benite, e o Grande Auditório do Centro Cultural de Belém em Lisboa.