Autores em 2 minutos - Meryl Streep

Com apenas 3 anos de carreira, já tinha sido nomeada uma vez para o óscar de Melhor atriz secundária, mas foi como Johanna Kramer que Meryl Streep recebeu o primeiro óscar. Desde aí que o talento que foi demonstrando em papéis icónicos como o da emigrante polaca Sophie Zawistowski em "A escolha de Sofia" ou Margaret Thatcher no filme "A Dama de Ferro", mereceu os outros óscares de Meryl Streep e as 21 nomeações para as categorias de interpretação dos prémios mais importantes da indústria cinematográfica, que fazem da atriz uma recordista com o maior número de indicações da história da academia...mas foi o reconhecimento do público que a tornou num ícone do cinema.