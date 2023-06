Conheça as mudanças na gestão de museus e monumentos

Os museus e os monumentos nacionais vão deixar de estar sob uma direção única, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), e passar a ter uma gestão mais empresarial. O ministro da Cultura apresentou esta sexta-feira as mudanças que passam pela criação de uma empresa pública e de um novo instituto e a transferência de espaços e de património cultural para os municípios.

Alguns monumentos vão deixar de estar entregue a direções regionais de cultura, integrando a nova empresa Museus e Monumentos de Portugal.

A Sé de Lisboa como todas as restantes pelo país e um conjunto de igrejas farão parte do novo instituto público do Património Cultural.

O ministro Pedro Adão e Silva considera que a extinção da Direção-Geral do Património Cultural, que se deve concretizar em 2024, é uma vitória sobre retrocessos.

No final de uma apresentação pública, em Lisboa, sobre a reorganização do setor do património cultural, o ministro da Cultura disse que a criação da empresa pública Museus e Monumentos de Portugal servirá para que os diretores consigam aumentar receitas e terem mais recursos na gestão.

"A ideia de criar uma empresa pública é para aumentar as receitas, mas não é para distribuir dividendos. É para podermos ter recursos para investir nas coleções, ma qualificação dos equipamentos, nos recursos humanos e isso precisa proatividade da programação", disse.

O objetivo é captar privados, através da criação de um conselho de curadores que invistam mais de 100.000 euros.

O ministro da Cultura vai ainda rever a política de entradas grátis para turistas.