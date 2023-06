Festival Jardim de Verão regressa à Fundação Gulbenkian

Começou o festival de música Jardim de Verão, na Fundação Calouste Gukbenkian, em Lisboa, que vai decorrer até 9 de julho, aos fins de semana.

Com o início do festival, à medida que o final do dia se aproxima o jardim da Fundação Calouste Gulbenkian ganha novos visitantes que ficam surpreendidos pela música que se faz ouvir no arranque do festival.

Com o ritmo nos pés, o público consegue aproveitar os concertos em qualquer ponto do jardim. No total, serão mais de 30 concertos e DJ's que poderão ser assistidos de forma gratuita.

Concertos alegram jardim às sextas, sábados e domingos

Existem três palcos ao ar livre com ritmos e estilos distintos que estarão abertos ao público todas as sextas, sábados e domingos até 9 de julho.

À semelhança do ano passado, o projeto Lisboa e Dino D'Santiago voltam à curadoria musical. No próximo ano, o Jardim de Verão estará de regresso com novidades, garante a direção cultural da Gulbenkian.