Artista caboverdiano Yuran Henrique espancado em Las Palmas

O artista cabo-verdiano Yuran Henrique foi hospitalizado após ter sido espancado no sábado à noite em Las Palmas "numa brutal agressão" que, segundo a EFE, está a ser investigada pelas autoridades policiais espanholas.

Yuran Henrique devia inaugurar hoje uma exposição na Casa África em Las Palmas da Grã Canária, uma instituição diplomática espanhola que segundo o portal oficial tem como objetivo fortalecer as relações com os países africanos através de atividades económicas, sociais, culturais ou políticas.

Fontes da Casa África disseram à agência de notícias espanhola EFE que devido às circunstâncias em que se encontra o artista cabo-verdiano a inauguração da exposição "Lalonji (longe daqui)" que Yuran Henrique foi suspensa.

Até ao momento desconhecem-se detalhes sobre a agressão de que o artista foi vítima.

Segundo a EFE, a instituição Casa África está em contacto com os familiares do artista, com o embaixador de Cabo Verde em Madrid e com os Ministérios da Cultura e dos Negócios Estrangeiros do Governo da Praia.

A instituição Casa África, o Governo Regional das Canárias e autarquia de Las Palmas "desejaram a rápida recuperação" de Yuran Henrique que "agradeceu ao pessoal médico a dedicação" com que está a ser tratado.

Nascido em 1993 na cidade da Praia, São Vicente, Yuran Henrique é apontado como um artista expressionista e que publica ilustrações no jornal Expresso das Ilhas, de Cabo Verde.

Em 2018, Yuran Henrique já expôs no Centro Atlântico de Arte Moderna de Las Palmas da Grã Canária e no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa