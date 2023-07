ZêzereArts leva música erudita a locais históricos do Médio Tejo

Centenas de músicos de vários pontos do globo reuniram-se este mês para a realização de mais um Zêzere Arts. O Festival de Musica erudita tem como pano de fundo os monumentos do Médio Tejo.

O certame junta músicos de vários países e de idades diferentes. É o caso de Galex, que apesar de ter apenas 13 anos, veio de Hong Kong para participar pela primeira vez.

Além dos vários espetáculos de entrada gratuita que decorrem nos principais monumentos da região, o festival conta ainda com várias aulas para os jovens artistas.

Este sábado realiza-se o penúltimo espetáculo, no claustro principal do Convento de Cristo em Tomar e no domingo termina mais uma edição.