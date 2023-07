Inauguração da Casa Grande de Romarigães com Ricardo Araújo Pereira

A Casa Grande de Romarigães, em Paredes de Coura, que inspirou o escritor Aquilino Ribeiro, abriu portas ontem, como centro de literatura. O humorista Ricardo Araújo Pereira fez questão de estar na inauguração do espaço que lhe traz memórias de infância.

A casa onde a avó e a mãe nasceram fica na freguesia ao lado, a cerca de 1km, e Ricardo Araújo Pereira tem memórias bem vivas daquilo que era Quinta do Amparo, ou se quisermos, da intitulada "Casa Grande de Romarigães".

A requalificação da Casa Grande de Romarigães, que serviu de cenário a uma das mais emblemáticas obras de Aquilino Ribeiro, em Paredes de Coura, foi inaugurada como centro de literatura e cultura, e é uma espécie de viagem pela história do romance.

O autarca de Paredes de Coura pretende que este centro seja agora um espaço de cultura aberto a todos.

A visita começa pelo museu com dois pisos onde está refletida a vida e obra do escritor também a recriação de uma escola antiga, com máquinas de escrever e um pouco do mundo digital. Quem a quiser visitar pode fazê-lo de quarta a sábado durante o mês agosto.