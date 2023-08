Cantora espanhola surpreende ao atuar em topless

"Porque ninguém pode tirar a dignidade da nossa nudez. A dignidade da nossa fragilidade, da nossa força. Porque somos muitas", afirmou a artista durante um concerto no festival Sonorama Ribera, Aranda de Duero, Espanha.

Segundo o El Pais, o concerto de Eva Amaral com o guitarrista Juan Aguirre, com quem integra o Duo Amaral, que tinha como objetivo assinalar os 25 anos do grupo, também se transformou num protesto pela emancipação feminina.

O ato da cantora espanhola tem corrido as redes sociais. Houve quem aplaudisse o ato de Eva, mas também houve quem criticasse e considere que se trate de uma estratégia para promover o disco do grupo musical.

A cantora Rocío Saiz agradeceu o gesto nas redes sociais.

“Cresci com a tua música, cantava as tuas letras (…) Não tenho mais lágrimas. Obrigada”, escreveu numa publicação na rede social X (antigo Twitter).