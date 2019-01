Dele Alli lesiona-se numa coxa e desfalca Tottenham até março

O futebolista internacional inglês Dele Alli sofreu uma lesão numa coxa no domingo e vai estar de fora dos treinos pelo menos até março, anunciou hoje o Tottenham, terceiro classificado da Liga inglesa de futebol.

O médio ofensivo, de 22 anos, junta-se às baixas do capitão e avançado Harry Kane, mas também do sul-coreano Heung-min son, que disputa a Taça da Ásia ao serviço da Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento.

Os 'spurs' ficam limitados nas opções na frente de ataque, que tem sido liderada pelo 'veterano' espanhol Llorente, a dois dias da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, depois do 1-0 conseguido frente ao Chelsea na primeira mão.

Lusa