Rio Ferdinand diz que chegou a beber 10 cervejas depois dos jogos

O antigo futebolista internacional inglês Rio Ferdinand admitiu esta terça-feira que chegou a beber até 10 cervejas após os jogos no início da carreira, no West Ham, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

Segundo o antigo defesa central, que foi uma peça importante no Manchester United de Alex Ferguson durante a primeira década do século XXI, a fase inicial da carreira está "um pouco borratada" no que toca à memória, uma vez que avançava para a vodka depois das cervejas.

"Podia passar o tempo todo a beber, depois acordar e voltar a fazê-lo, quando era jovem. No West Ham, alguns momentos estão enublados. As pessoas falam-me sobre este jogo ou aquele e eu digo que sim ou não com a cabeça, porque não me lembro", destacou.

O antigo internacional inglês, agora com 40 anos, já tinha falado da luta contra a depressão após a perda da mulher, que morreu em 2015 vítima de cancro, e esta é a primeira vez em que fala abertamente sobre o álcool.

Ferdinand aponta à "cultura diferente na época" no que toca á vida de futebolista. "Futebol, álcool e discotecas, assim se vivia naquele tempo", acrescentou.

Lusa