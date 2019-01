A guerra entre Bernardo Silva e Francisco J. Marques nas redes sociais

Tudo começou com a anulação do golo de Pizzi, que poderia ter dado o 2-2 ao Benfica. Bernardo Silva recorreu ao Twitter para questionar o fora-de-jogo atribuído pelo árbitro.

Perante a mensagem, Francisco J. Marques respondeu ao jogador do Manchester City, dizendo que sim: "parece que estás a precisar de óculos". O diretor de comunicação do FC Porto aproveitou para deixar uma imagem do jogo para se defender.

Bernardo Silva não se deixou ficar e respondeu a Francisco J. Marques. "Mas aceito os óculos! Dioptrias? Se não me engano são 36", numa alusão ao número de campeonatos que o Benfica tem, contra os 28 do FC Porto.

Por enquanto, a troca de acusações termina com uma publicação do diretor de comunicação dos dragões, que lembra um dos e-mails revelados por Francisco J. Marques no Porto Canal, no qual Luís Filipe Vieira terá dito que Bernardo Silva não voltaria a vestir a camisola do Benfica.



O FC Porto garantiu esta terça-feira um lugar na final da Taça da Liga, após vencer, na primeira meia-final, o Benfica por 3-1.