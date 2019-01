André Moreira emprestado pelo Atlético de Madrid ao Feirense até ao fim da época

O Feirense assegurou esta quarta-feira o empréstimo até ao fim da época 2018/19 do guarda-redes André Moreira, proveniente do Atlético de Madrid, confirmou hoje fonte do clube da I Liga portuguesa de futebol à Lusa.

O guarda-redes português, que estava emprestado ao Aston Villa, da segunda divisão inglesa de futebol, pelo qual disputou apenas dois jogos, passará a ser mais uma opção do treinador Nuno Manta Santos para a baliza dos 'fogaceiros'.

André Moreira, de 23 anos, nunca jogou pelos 'colchoneros', apesar de ter assinado pelo clube na temporada 2014/15. Desde então, o guarda-redes já foi emprestado ao Moreirense, União da Madeira, Sporting de Braga, Belenenses e, mais recentemente, ao Aston Villa.

Lusa