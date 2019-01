Higuaín deixa AC Milan e junta-se ao Chelsea por empréstimo da Juventus

O futebolista internacional argentino Gonzalo Higuaín vai jogar no Chelsea até final da temporada, por empréstimo da Juventus, deixando o AC Milan para reencontrar o treinador italiano Maurizio Sarri no quarto classificado da Liga inglesa.

Sarri já tinha adiantado a contratação do avançado, de 31 anos, que marcou oito golos em 22 jogos na primeira metade da temporada, no AC Milan, e a confirmação chegou via sítio 'online' dos londrinos, que lhe entregam a camisola nove.

"Quando a oportunidade de vir se apresentou, tive de a aproveitar. É uma equipa que sempre gostei, com imensa história, um estádio fantástico e a jogar na 'Premier League'. Quero devolver a confiança que depositaram em mim", atirou o internacional argentino (75 jogos, 31 golos).

Por seu lado, a diretora Marina Granovskaia destacou 'Pepita' como "o alvo número um nesta janela de transferências" e a anterior colaboração de Higuaín e Sarri, que trabalharam juntos no Nápoles em 2015/16.

O avançado de 31 anos chegou à Europa para jogar no Real Madrid, entre 2007 e 2013, antes de se transferir para o Nápoles, em que foi orientado por Sarri no último ano, conseguindo 36 golos em 35 jogos no campeonato.

Esse registo igualou o de Gino Rossetti, que 87 anos antes tinha estabelecido o recorde de golos numa só temporada do principal escalão italiano.

Depois do Nápoles, Higuaín chegou à Juventus por 90 milhões de euros, em 2016, sendo emprestado no início da presente temporada ao AC Milan, realizando 22 jogos e apontando oito golos.

Lusa