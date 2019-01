Abel Ferreira atira-se à arbitragem, Keizer satisfeito com o apuramento

Após o jogo, Marcel Keizer reconheceu que o Sporting não entrou bem mas ficou feliz com o apuramento para a final da Taça da Liga.

Do lado do SC Braga, Abel Ferreira mostrou-se revoltado com a derrota. O treinador bracarense criticou a equipa de arbitragem por ter anulado o segundo golo à equipa minhota.