Conselho de Arbitragem aceita dispensa de Fábio Veríssimo e condena pressões

O árbitro Fábio Veríssimo vai cumprir um período indeterminado de dispensa, por considerar que a sua forma não é ideal, informou esta quinta-feira o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), condenando as pressões sobre os juízes.

"O CA recebeu e aceitou um pedido de dispensa do árbitro internacional Fábio Veríssimo. Árbitro de primeira categoria, com inúmeras provas dadas do seu valor, Fábio Veríssimo trabalhará de forma específica sob orientação do CA", lê-se no comunicado, divulgado hoje.