Gonçalo Guedes volta aos treinos do Valência após operação a pubalgia

O futebolista português Gonçalo Guedes treinou hoje pela primeira vez com os seus companheiros do Valência, desde a cirurgia a que foi submetido em dezembro último a uma pubalgia.

O avançado luso tinha sido observado no Porto, na segunda-feira, e recebeu alta do médico que o operou, pôde dar início aos treinos e aumentar progressivamente as cargas de trabalho.

Guedes participou na primeira fase da sessão vespertina para ganhar condição física por forma a estar disponível para a competição no prazo de duas semanas, caso a evolução da recuperação se mantenha favorável.

O outro lesionado de longa duração do Valência, Geoffrey Kondogbia, que também voltou a treinar com os seus companheiros esta semana, completou igualmente a primeira fase do treino e, em princípio, estará apto para competir antes de Gonçalo Guedes.



Lusa