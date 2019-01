João Sousa afastado nas meias-finais de pares no Open da Austrália

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, foi hoje eliminado nas meias-finais do torneio de pares do Open da Austrália, primeira prova do 'Grand Slam' da temporada.

A dupla luso-argentina foi batida pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers, 12.os cabeças de série e vencedores em Melbourne em 2017, 6-1, 7-6 (8-6), em uma hora e 27 minutos.

Sousa e Mayer já tinham conseguido chegar por uma vez aos quartos de final de um ‘major’, no Open dos Estados Unidos de 2015.

Com Lusa