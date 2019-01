MotoGP retira número 69 em homenagem a Nicky Hayden

O Mundial de MotoGP vai deixar de ter o número 69 na lista de pilotos em homenagem ao norte-americano Nicky Hayden, anunciou esta quinta-feira a Dorna.

A empresa promotora do campeonato do mundo pretende homenagear o campeão do mundo de 2006, que morreu em 2017 na sequência de um atropelamento, em Itália, quando treinava de bicicleta, aos 35 anos.

O piloto norte-americano estreou-se no Mundial de MotoGP em 2003, tendo conquistado a primeira vitória em 2005, antes de se sagrar campeão do mundo em 2006, pela Honda, o único título da sua carreira.

Deixou o campeonato em 2015, tendo sido nomeado uma Lenda do MotoGP. Em 14 temporadas, somou três vitórias, 28 pódios, cinco 'pole-positions' e foi o campeão de 2006.

A cerimónia de homenagem vai decorrer no Grande Prémio das Américas, em Austin, Estados Unidos, no dia 14 de abril.

"É uma grande honra", enalteceu Earl Hayden, pai do malogrado piloto. "Era uma prova que lhe dizia muito. Estava ansioso por ela o ano todo. Para mim, será um momento especial, pois também corri com esse número", destacou.

