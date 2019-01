Sevilha ganha vantagem de dois golos contra o Barcelona para a Taça do Rei

O Sevilha bateu hoje o Barcelona por 2-0, na primeira mão dos quartos de final da Taça do Rei de Espanha, numa partida em que o emblema andaluz teve sempre mais 'apetite' atacante do que os forasteiros.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Sevilha chegou à vantagem por intermédio do médio espanhol Pablo Sarabia aos 58 minutos, que respondeu de primeira com um remate cruzado após um bom cruzamento do holandês Quincy Promes.

O Barcelona, que se apresentou neste desafio sem Lionel Messi, tentou responder ao lançar os habituais titulares Luis Suarez e Philippe Coutinho logo depois do golo sofrido, para os lugares do recém-chegado Kevin-Prince Boateng e de Malcom, mas nunca chegou a criar verdadeiras ocasiões de finalização.

Por seu turno, o Sevilha, já com o internacional português André Silva em campo (entrou aos 71 minutos para o lugar de Jesus Navas), continuou a tentar alargar a vantagem, um objetivo concretizado aos 76 minutos pelo ponta de lança Ben Yedder, que encostou a bola ao segundo poste depois de um cruzamento rasteiro de Ever Banega.

A segunda mão desta eliminatória vai ser disputada na Catalunha a 30 de janeiro.

Lusa