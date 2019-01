"Tenho estado a jogar bem durante todo o torneio"

O tenista espanhol Rafael Nadal assegurou esta quinta-feira a presença na final do Open da Austrália, primeiro 'major' da temporada.

Na competição individual, o número dois mundial, Rafael Nadal, voltou a somar mais uma vitória e sem ceder novamente qualquer 'set', desta vez frente ao grego Stefanos Tsitsipas, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-0, em apenas uma hora e 48 minutos.

Nadal só vai conhecer o seu adversário amanhã depois do jogo entre Novak Djokovic, número um do ranking ATP, e Lucas Pouille.

No final do jogo, o tenista espanhol admitiu estar contente com o percurso até à final.