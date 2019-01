Atletas japoneses vão ter equipamento reciclado nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

Os equipamentos dos atletas e restante comitiva japoneses nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020 vão ser fabricados a partir de vestuário usado, anunciou a empresa Asics, escolhida para vestir a delegação nipónica.

Uma iniciativa que se insere no âmbito mais vasto que a capital japonesa propõe para uns Jogos Olímpicos ecológicos. As próprias medalhas serão criadas a partir de metais (ouro, prata e bronze) retirados de telemóveis e outros aparelhos eletrónicos em fim de vida.

A Asics quer recolher 30 mil equipamentos desportivos pelo Japão até ao final de maio com o obejtivo de retirar as fibras de poliéster que serão depois transformadas em fios para costurar novas roupas.

A empresa quer ainda recolher garrafas de plástico PET (polímero mais resistente) e outros materiais recicláveis para depois fabricar os equipamentos oficiais.

A longo prazo, a empresa que está sediada em Kobe, oeste do Japão, espera utilizar apenas materiais reciclados no fabrico do seu vestuário e calçado.