Treinador do Bayern Munique diz que não deixa sair Renato Sanches

O treinador do Bayern Munique, Niko Kovac, foi esta sexta-feira muito claro ao afirmar que não vai deixar sair o futebolista internacional português Renato Sanches durante a reabertura do mercado de transferências.

"Disse claramente e de forma perentória que não vai partir. Ele evoluiu muito bem. Não o vou deixar partir, estou muito contente com ele", reforçou o técnico dos bávaros, na conferência de imprensa relativa à receção ao Estugarda, para o campeonato alemão.

O internacional português, de 21 anos, considerado melhor jogador jovem no Euro2016, não tem confirmado as credenciais desde que chegou ao Bayern, no verão de 2016, transferido do Benfica.

Lusa