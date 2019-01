Lille vence em Marselha em jogo interrompido por petardo

O Lille foi hoje a Marselha vencer por 2-1, em jogo da 22ª jornada da I Liga francesa de futebol, que esteve interrompido cerca de 30 minutos devido a um engenho pirotécnico que rebentou junto dos jogadores.

O árbitro Amary Delerue interrompeu o jogo aos 57 minutos e ordenou que ambas as equipas recolhessem aos balneários, devido ao rebentamento de um petardo que explodiu junto à linha lateral, muito perto dos jogadores do Marselha Jordan Amavi e Kevin Strootman.

O jogo acabou por ser retomado mais de 30 minutos depois da interrupção.

Antes da interrupção, à beira do intervalo, aos 45+2 minutos, o brasileiro Luiz Gustavo cometeu grande penalidade, convertida pelo costa-marfinense Nicolas Pepe, que colocou o Lille em vantagem.

O Marselha sofreu um revés aos 67 minutos com o cartão vermelho direto exibido ao médio Florian Thauvin, por uma entrada violenta.

O técnico do Marselha, Rudi Garcia, ainda lançou mão da mais recente aquisição do clube, Mario Balotelli, proveniente do Nice, a partir dos 74 minutos, mas foi insuficiente para evitar a derrota, apesar do italiano ter marcado aos 90+5, de cabeça, no último lance da partida, na sequência de um pontapé de canto.

O problema é que o Lille tinha chegado ao segundo golo, aos 90+3 minutos, por Nicolas Pepe, que bisou, após um contra-ataque.

Com este triunfo, o Lille consolidou o segundo lugar, com 43 pontos, menos 10 do que o líder PSG, que tem menos dois jogos, e mais seis do o terceiro classificado, o Lyon, que tem menos um jogo.

Pelo Lille alinharam os portugueses Xeka, José Fonte e Rafael Leão, enquanto no Marselha o central Rolando também foi titular.



