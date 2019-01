Celta de Vigo, de Miguel Cardoso, soma quinta derrota seguida em Valladolid

O Celta de Vigo manteve-se hoje em 'queda livre', sob o comando do treinador português Miguel Cardoso, ao perder por 2-1 no reduto do Valladolid, em encontro da 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

A formação galega adiantou-se no marcador, aos 16 minutos, por intermédio do dinamarquês Pione Sisto, mas os locais deram a volta ao resultado na segunda parte, com tentos de Óscar Plano, aos 55, e Keko, aos 69.

Sob o comando de Miguel Cardoso, o Celta de Vigo soma agora, na Liga espanhola, duas vitórias, um empate e seis derrotas, cinco das quais consecutivas nas últimas cinco rondas.

Provisoriamente, o conjunto de Vigo segue no 17.º lugar, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Rayo Vallecano (joga na segunda-feira no reduto do Alavés) e cair para a zona de despromoção.

Na presente temporada, Miguel Cardoso assumiu o comando do Celta de Vigo à 13.ª ronda da Liga espanhola, depois de ter sido despedido dos franceses do Nantes, em 2 de outubro, com a equipa no 19.º e penúltimo lugar do campeonato gaulês.



Lusa