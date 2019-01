Félix da Costa desiste pela segunda corrida consecutiva na Fórmula E

O português António Félix da Costa (BMW) desistiu hoje pela segunda vez consecutiva no campeonato de Fórmula E, após sofrer um toque de um adversário na corrida disputada em Santiago do Chile, vencida pelo britânico Sam Bird (Virgin).

O piloto de Cascais partiu apenas da 17.ª posição, depois de ter saído para a pista no primeiro grupo na sessão de qualificação, reservado para os primeiros classificados do campeonato, o que se revelou fatal para as aspirações do piloto luso, pois a pista estava demasiado suja.

Na corrida, Félix da Costa conseguiu ganhar uma posição logo no arranque, subindo ao 16.º posto, mas meia dúzia de voltas mais tarde acabaria por ser vítima de um toque do alemão Andre Lotterer (DS), que fez o português embater, também, no francês Jean-Eric Vergne (DS).

Félix da Costa foi obrigado a ir às boxes, regressando à pista na 21.ª posição e já com uma volta de atraso face ao líder. Ainda conseguiu estabelecer a volta mais rápida, mas sem possibilidade de lutar pelos pontos, acabou por abandonar e, assim, poupar o carro.

"Esta regra da qualificação está a revelar-se demasiado penalizadora e injusta e hoje arruinou por completo a corrida dos cinco pilotos que tomaram parte do grupo um", explicou o piloto português.

Em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa, o piloto da BMW admitiu ter-se sentido "bem nas voltas iniciais e a recuperar posições".

"Mas depois o toque [de Andre Lotterer] deu cabo totalmente da minha corrida. Resta-nos enquanto equipa manter a mesma forma concentrada de trabalhar, com os olhos postos na corrida do México, pois sabemos que temos as armas para lutar", concluiu António Félix da Costa.

Após três corridas, o piloto português soma uma vitória e duas desistências, encontrando-se no terceiro lugar do campeonato de carros elétricos, com 28 pontos, a 16 do líder, o belga Jérôme D'Ambrosio (Mahindra), oitavo colocado em Santiago do Chile, e a 15 de Bird.

A próxima prova decorre em 16 de fevereiro, na cidade do México.

