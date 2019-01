Golos de Cancelo e Ronaldo dão vitória à Juventus na visita à Lazio

Os internacionais portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo marcaram este domingo os golos que permitiram à líder Juventus virar o resultado frente à Lazio e impor-se por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da liga italiana de futebol.

Depois de um autogolo do alemão Emre Can ter adiantado a formação da casa, aos 59 minutos, o 'substituto' João Cancelo marcou apenas quatro minutos depois de entrar em campo, aos 74, restabelecendo o empate.

O defesa internacional luso sofreu ainda uma falta na área adversária perto do final do encontro, cabendo a Ronaldo consumar, de grande penalidade, a reviravolta no marcador, aos 88, estabelecendo o 2-1 e apontando o 15.º tento na prova.

O resultado permite à 'Juve' aumentar a vantagem na liderança do campeonato, beneficiando do empate a zero entre o segundo classificado Nápoles e o quarto AC Milan, no sábado, liderando agora com 11 pontos de vantagem.

A equipa 'laziale' segue no oitavo posto, com 32 pontos, os mesmos da Atalanta, sétima, tendo sido ultrapassada pela Sampdoria, sexta classificada, o último lugar que dá acesso às competições europeias.

Horas antes, o Inter de Milão saiu derrotado da visita ao Torino na sequência de um golo de Izzo, de cabeça, após um cruzamento de Lukic, num jogo em que João Mário foi titular e saiu aos 71 minutos, dando o lugar a Politano, que acabou por ser expulso, aos 86.

A formação de Turim subiu ao 10.º lugar, em igualdade pontual com a Fiorentina, nona, enquanto o Inter não conseguiu aproveitar o empate de Nápoles e AC Milan, seguindo no terceiro posto, agora a oito pontos do segundo e com cinco de vantagem para o quarto.

O 19.º e penúltimo classificado Frosinone foi hoje a casa do Bolonha vencer por 4-0, colocando-se a um ponto do rival na tabela, em que os bolonheses ocupam o 18.º posto, o primeiro abaixo da 'linha de água'.

A Spal esteve a perder 2-0 na visita ao Parma, com o 'capitão' Bruno Alves a cumprir o jogo todo, graças a um 'bis' de Inglese, mas acabou por vencer por 3-2, subindo à 13.ª posição, com os mesmos pontos do Cagliari e a sete do adversário de hoje, 12.º da tabela.

Proeza quase idêntica conseguiu a Atalanta, que cedeu três golos de vantagem à Roma em casa - 'bis' do bósnio Dzeko e um tento de El Sharaawy -, mas conseguiu igualar a partida, com golos de Castagne, Tolói e Zapata, resgatando um empate.

A equipa da casa segue no sétimo posto, a dois pontos da Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que é quinta e não conseguiu ultrapassar o Milan, chegando aos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

No primeiro jogo do dia, a Fiorentina venceu em casa do Chievo por 3-2, apesar de ter jogado com menos um jogador desde os 59 minutos, graças a um 'bis' de Chiesa nos últimos minutos, depois de ter desperdiçado uma vantagem de 2-0, permitindo que o adversário igualasse.

