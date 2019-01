Novak Djokovic conquista Open da Austrália

O sérvio Novak Djokovic passou a ser hoje o tenista com mais títulos no Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' do ano, ao somar o sétimo perante o espanhol Rafael Nadal, na final da edição de 2019.

Num jogo que dominou completamente, o líder do 'ranking' mundial, invicto em finais em Melbourne Park, bateu o segundo da hierarquia por 6-3, 6-2 e 6-3, em duas hora e quatro minutos, repetindo os títulos de 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016.

Djokovic passou a ter mais um título no Open da Austrália do que o anfitrião Roy Emerson e o suíço Roger Federer e isolou-se no terceiro lugar do 'ranking' de triunfos em torneios de 'Grand Slam', com 15, contra 20 de Federer e 17 de Nadal.