Tottenham eliminado na Taça de Inglaterra, Chelsea segue em frente

O Tottenham foi este domingo eliminado nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra de futebol pelo Crystal Palace, ao contrário do Chelsea, que não teve dificuldade para garantir o apuramento na receção ao Sheffield Wednesday, do segundo escalão.

O Crystal Palace, 14º classificado da 'Premier League', causou surpresa ao impor-se na receção ao Tottenham, terceiro classificado do campeonato, por 2-0, resultado construído na primeira parte, com golos de Connor Wickham, aos nove minutos, e Andros Townsend, de penálti, aos 34.

A equipa de Mauricio Pochettino, que falhou uma grande penalidade aos 45 minutos, por intermédio de Kieran Trippier, acusou a ausência de três jogadores nucleares, o goleador Harry Kane, o ala Delle Alli, ambos lesionados, e o sul-coreano Son Heung-min, convocado pela seleção do seu país para a Taça Asiática.

O Chelsea é que não sentiu dificuldades para vencer um adversário do escalão inferior, o Sheffield Wednesday, adiantando-se no marcador aos 26 minutos, através de um penálti executado pelo internacional brasileiro Willian.

A equipa londrina confirmou o apuramento para os oitavos de final com mais dois golos na segunda parte, o primeiro por Hudson-Odoi, aos 64 minutos, e o segundo por Loftus-Cheek, aos 83.

No Chelsea, destacou-se a estreia de Gonzalo Higuaín no onze inicial do treinador italiano Maurizio Sarri - que já tinha orientado o avançado no Nápoles -, emprestado nesta 'janela' de mercado pela Juventus, depois de ter feito a primeira metade da temporada pelo AC Milan, também por empréstimo da 'vecchia signora'.

O internacional argentino ficou em banco, acabando por ser substituído pelo francês Olivier Giroud, aos 82 minutos.



Lusa