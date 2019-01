Golos de Tozé permitem triunfo do Vitória de Guimarães em Santa Maria da Feira

Dois golos de Tozé, ainda na primeira parte, permitiram hoje ao Vitória de ganhar em casa do Feirense por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol, permitindo aos minhotos subir ao quinto lugar.

O jogador vimaranense marcou os seus dois golos a abrir a primeira parte, aos cinco minutos, e a fechar, aos 45+1, neste caso já na resposta ao tento da igualdade do Feirense, apontado por Philipe Sampaio, aos 45.

Com o triunfo, o Vitória subiu provisoriamente ao quinto posto com 31 pontos, os mesmos que o Moreirense, agora sexto, e mais dois do que o Belenenses, que apenas joga na quarta-feira, em casa do FC Porto, enquanto o Feirense é 17.º e penúltimo com 14 pontos.

Lusa