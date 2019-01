Jonas e Fejsa falham receção do Benfica ao Boavista

Jonas e Fejsa vão falhar a receção do Benfica ao Boavista. Os jogadores continuam lesionados. Bruno Lage fez esta segunda-feira a antevisão do jogo da 19.ª jornada. O treinador do Benfica garante que a equipa não está afetada pela derrota frente ao FC Porto, para a Taça da Liga.