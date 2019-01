O extremo brasileiro Mateus Oliveira vai reforçar o Feirense, anunciou esta terça-feira a equipa da I Liga portuguesa de futebol, sem revelar a duração do vínculo.

O jogador, de 24 anos, chega proveniente do Vila Nova, que milita no Campeonato Goiano, do Brasil, no qual marcou quatro golos na última temporada.

Depois da contração de Steven, avançado búlgaro, Mateus Anderson é mais uma opção para a frente de ataque da equipa orientada por Nuno Manta Santos.

Lusa