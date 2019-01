Belenenses SAD vai jogar no campo do Real Massamá

O Belenenses SAD vai deixar o Jamor e passar a jogar no campo do Real Massamá. A decisão de não jogar no Estádio Nacional deve-se ao mau estado do relvado, que deve mesmo levar a Liga de Clubes a interditar o espaço.

No estádio do Real Sport Clube, em Monte Abraão, jogam os Sub-23 do clube.

Esta foi a solução encontrada no imediato e já para o encontro da próxima jornada frente ao Moreirense. A exceção deve ser a receção ao Sporting, na antepenúltima jornada do campeonato, devido à falta de condições de segurança.