City perde em Newcastle e pode ficar a sete pontos do Liverpool

O Manchester City complicou as contas da revalidação do título inglês de futebol, ao perder por 2-1 em Newcastle, em jogo da 24.ª jornada da 'Premier League'.

A 14 jornadas do final do campeonato, o líder Liverpool pode aumentar a vantagem para sete pontos sobre os 'citizens', em caso de vitória sobre o Leicester, na quarta-feira.

Por outro lado, o segundo lugar começa a ficar ameaçado: o avanço dos campeões sobre o Tottenham é de cinco pontos e pode 'minguar' para dois, se os londrinos baterem o Watford, também na quarta-feira.

O City contabiliza a quarta derrota esta época, o dobro do que consentiu em todo o campeonato anterior, parecendo cada vez mais sem hipóteses de recuperação para o Liverpool.

No entanto, tudo começou a correr bem, com 'Kun' Aguero a chegar ao golo em 25 segundos apenas. Mas o resultado não se dilatou em St. James Park e foi o Newcastle a operar a reviravolta, no segundo tempo, através de Rondon (66) e Ritchie (80), este de grande penalidade.

Quanto aos dois treinadores portugueses a atuar no campeonato principal inglês, ambos tiveram motivo para sorrir: tanto Marco Silva como Nuno Espírito Santo ganharam hoje.

Richarlidson, aos três minutos, fez o único golo do Everton em Huddersfield, perante o lanterna-vermelha. Para os 'toffees', hoje com André Gomes no 'onze' utilizado, é o regresso ao oitavo lugar.

Um 'furo' acima da tabela está o Wolverhampton, que hoje contou com Rui Patrício, João Moutinho, Ruben Neves e Diogo Jota na equipa, com Ivan Cavaleiro e Rúben Vinagre como suplentes utilizados.

Nenhum dos lusos marcou na vitória de 3-0 sobre o West Ham, mas a assistência para os três golos teve assinatura lusa: de Moutinho para o marroquino Saiss, aos 66, e para Raul Jimenez, aos 80, e de Diogo Jota para o 'bis' do avançado mexicano, aos 86.

Também hoje, o Manchester United ia passando por uma vergonha, já que esteve a perder em casa com o Burnley por 2-0 até ao minuto 87. Conseguiu empatar 2-2 e minorar os estragos, mas estaca na perseguição ao quinto lugar do Chelsea.

Já o Arsenal, venceu por 2-1 o Cardiff, enquanto que a partida entre Fulham e Brighton fechou com 4-2.Na classificação, a luta pelo quarto lugar continua na ordem do dia, com 47 pontos para Chelsea, menos um jogo, e Arsenal, 45 para o Manchester United.

O sétimo é o Wolvwerhampton e está a dez pontos da antiga equipa de José Mourinho. A luta pelo título pare estar já restrita a Liverpool (60), Manchester City (56) e Tottenham (51).

Lusa