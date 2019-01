FC Porto segue firme na liderança

O FC Porto derrotou hoje o Belenenses SAD por 3-0, no Estádio do Dragão, no jogo que fechou a 19.ª jornada da Primeira Liga.

Brahimi (5'), Éder Militão (29') e Soares (71') fizeram os golos do triunfo portista, frente a um Belenenses que ficou a jogar com menos a partir dos 85 minutos, devido à expulsão de Gonçalo Silva.

Com esta vitória, os azuis e brancos consolidam-se na liderança do campeonato, com 49 pontos, mais 5 que o Benfica, mais 6 que o SC Braga e mais 10 que o Sporting, que hoje empatou em Setúbal. Já o Belenenses cai para a 7.ª posição, com 29 pontos.

Na próxima jornada, o FC Porto joga em Guimarães com o Vitória (domingo às 20h00) e o Belenenses recebe o Moreirense (segunda-feira às 20h15).