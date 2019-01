Fiorentina atropela Roma e segue para as meias-finais da Taça de Itália

A Fiorentina assegurou esta quarta-feira a qualificação para as meias-finais da Taça de Itália de futebol, ao golear por 7-1 a Roma, naquela que foi a maior vitória de sempre da formação de Florença sobre os romanos.

O conjunto 'viola', que não chegava às 'meias' desde 2013/14, teve no internacional italiano Federico Chiesa a grande figura, com um 'hat-trick' que começou a ser construído aos sete e 18 minutos, tendo o lateral sérvio Aleksandar Kolarov reduzido para os 'giallorossi', aos 28.

O avançado colombiano Luis Muriel, que este mês foi cedido pelo Sevilha à Fiorentina, e o defesa Benassi aumentaram a contagem, aos 33 e 66 minutos, respetivamente, antes de Chiesa completar o 'hat-trick', aos 74, um minuto depois de o bósnio Edin Dzeko ser expulso e deixar a Roma reduzida a 10 elementos.

O argentino Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid Diego Simeone, que tinha sido lançado no segundo tempo para o lugar de Muriel, fechou a histórica goleada da Fiorentina, com dois golos, aos 79 e 89.No outro jogo do dia, o detentor do troféu, Juventus, dos internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo, defronta a Atalanta, em Bérgamo.

Nas meias-finais está também o AC Milan, que, na terça-feira, venceu o Nápoles por 2-0, com dois golos do reforço de 'inverno' Krzysztof Piatek, que se estreou a marcar ao segundo jogo com a camisola dos 'rossoneri'.

Lusa