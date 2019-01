Golos de Rodrigo nos descontos colocam Valência nas meias-finais da Taça do Rei

Depois da derrota 1-0 em Getafe, os forasteiros adiantaram-se no marcador logo no segundo minuto, em contra-ataque concluído por Jorge Molina, que parecia sentenciar a eliminatória.

Rodrigo empatou apenas aos 61 minutos, com emenda fácil no limite da pequena área: aos 74, o central congolês Djené Dakonam Ortega foi admoestado com o segundo cartão amarelo e expulso, deixando o Getafe reduzido a 10.

Foram dados sete minutos de compensação e, aos 90+2, o antigo jogador do Benfica encostou a bola ao segundo poste, após assistência de cabeça, precisando de apenas mais um minuto para desviar na mesma zona do primeiro tento, deixando o estádio ao rubro.

Na quarta-feira, o FC Barcelona recebe o Sevilha, com a difícil missão de recuperar do 2-0 na Andaluzia, enquanto, na quinta-feira, o Bétis é anfitrião do Espanyol, depois do empate 1-1 na Catalunha, enquanto o Real Madrid visita Girona com vantagem de 4-2.

Lusa