Sporting empata em Setúbal nas vésperas de receber Benfica

O Sporting empatou hoje a um golo com o Vitória de Setúbal, no Estádio do Bonfim, em jogo da 19.ª jornada da Primeira Liga.

Jhonder Cádiz (23') deu vantagem aos sadinos, com Bas Dost (80') a restabelecer a igualdade, num jogo em que os leões ficaram reduzidos a 10 jogadores desde o minuto 55, devido à expulsão de Ristovski.

Com este empate, o Sporting segue no 4.º lugar, com 39 pontos. Pode ficar a 10 do líder FC Porto (que recebe o Belenenses hoje às 21h15) e fica a 4 pontos do SC Braga e a 5 do Benfica, que recebe, em Alvalade, no próximo domingo às 17h30.

O Vitória, que realizou o primeiro jogo após a saída do treinador Lito Vidigal, sobe ao 11.º lugar, com 20 pontos. Na próxima jornada, vai jogar na Madeira, frente ao Nacional (domingo às 15h00).