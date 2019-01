Anthony Martial renova com o Manchester United até 2024

"Adoro estar neste clube. Desde o dia em que cheguei que me sinto parte da família United", disse Anthony Martial, agradecendo ao treinador norueguês Ole Gunnar Solskjær o "apoio e a confiança" em si depositados.



Martial, de 23 anos, cujo contrato inicial terminava em 2020, disputou 162 jogos e marcou 46 golos desde que chegou em 2015 ao Manchester United, proveniente do Mónaco, numa transferência por valores que rondaram os 80 milhões de euros.



"O objetivo do Manchester United é ganhar troféus e tenho a certeza que o próximo está próximo", acrescentou o avançado francês, que considerou que com o clube inglês o seu futebol evoluiu para um nível superior.



Muitas vezes preterido pelo treinador português José Mourinho, alegadamente por falta de empenho, Martial tornou-se novamente uma peça central do Manchester United desde a chegada de Solskjær em meados de dezembro de 2018.



Apesar do relacionamento tenso com Mourinho, o atacante gaulês esteve em evidência no início da temporada, o que lhe valeu a chamada do selecionador Didier Deschamps à seleção francesa.



"Anthony é um daqueles jogadores naturalmente dotado que qualquer treinador gostaria de ter. Ele tem uma boa compreensão do jogo para a sua idade e um talento excecional, o que faz dele um jogador com um futuro brilhante", reagiu Solskjaer.



Ainda de acordo com o treinador norueguês, que se mostrou satisfeito com a renovação do contrato do francês, o Manchester United é o clube perfeito para Martial progredir.

Lusa