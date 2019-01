Denis Suárez no Arsenal por empréstimo do FC Barcelona após renovar até 2021

O futebolista espanhol Denis Suárez vai representar os ingleses do Arsenal até ao final da época, por empréstimo do FC Barcelona, depois de renovar com os catalães até junho de 2021, anunciaram hoje os dois clubes.

O internacional espanhol, de 25 anos, reencontra no Arsenal o treinador e compatriota Unai Emery, com o qual já trabalhou no Sevilha, na época de 2014/15, igualmente por empréstimo do FC Barcelona, e partilhou a conquista da Liga Europa.

"Estamos muito contentes com a vinda de Denis Suárez. É um jogador que conheço bem, por já ter trabalhado com ele no Sevilha. Ele traz qualidade e aumenta as opções em diferentes posições de ataque. É uma ajuda para a equipa", referiu Unai Emery.

Antes de seguir por empréstimo para o Arsenal, que terá opção de compra no final da época, Denis Suárez estendeu o seu contrato com o FC Barcelona, que terminava em 2020, até junho de 2021.

Em 2015/16 o médio espanhol foi contratado pelo Villarreal, por quatro épocas, mas com uma clausula de recompra do FC Barcelona, que exerceu em julho de 2016, com um novo contrato de 3,5 milhões de euros por quatro temporadas.

Pelo FC Barcelona, Denis Suárez participou em 71 jogos, marcou oito golos e conquistou cinco troféus, entre os quais o campeonato espanhol de 2017/18, a Supertaça de Espanha de 2016 e a Taça do Rei de 2016/17 e 2017/18.

