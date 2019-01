Guarda-redes Makaridze reforça Vitória de Setúbal até 2020

O guarda-redes Makaridze, que rescindiu contrato há duas semanas com o Rio Ave, é reforço do Vitória de Setúbal até 2020, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga de futebol na sua página oficial.

Nas primeiras declarações como jogador do conjunto setubalense, Makaridze, que vai preencher no plantel a vaga deixada em aberto pelo regresso de Joel Pereira aos ingleses do Manchester United, confessou-se satisfeito pela chegada ao seu novo clube.

"Estou muito feliz, porque vou poder representar um clube com uma enorme história no futebol português", disse ao 'site' do Vitória de Setúbal.

O guarda-redes, que terá em Setúbal a concorrência de Cristiano e Milton Raphael, elogiou o plantel que vai encontrar no Estádio do Bonfim.

"Já conheço a maioria dos jogadores do Vitória, estivemos juntos há bem pouco tempo quando o Vitória defrontou o Rio Ave. É um grupo de grandes jogadores e tenho a certeza que vamos conseguir fazer uma boa ponta final de campeonato", disse.

Lusa