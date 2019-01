Ilori e Borja integram primeiro treino do Sporting de preparação para o dérbi

Os defesas Tiago Ilori e Cristián Borja, dois dos recentes reforços do Sporting, integraram hoje o primeiro treino de preparação para o jogo com o Benfica, no domingo, da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

Na sessão de hoje, na Academia do clube, em Alcochete, os titulares do empate no terreno do Vitória de Setúbal (1-1), na quarta-feira, da 19.ª jornada da I Liga, realizaram trabalho de recuperação.

Segundo o clube, "com o objetivo de prevenir lesões, Mathieu e Acuña cumpriram um programa de gestão física", enquanto Battaglia fez tratamento de recuperação devido à lesão contraída no joelho.

Os 'leões' voltam a treinar na sexta-feira, às 10:30, tendo em vista a receção ao Benfica, agendada para domingo, às 17:30.

O Sporting ocupa a quarta posição da I liga, a 10 pontos do FC Porto, que lidera a competição com 49, e a cinco do Benfica, que é segundo classificado.

Os dois clubes lisboetas vão voltar a encontrar-se, desta vez no Estádio da Luz, na quarta-feira, às 20:45, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

