Jonny Otto contratado a título definitivo no Wolverhampton até 2023

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou esta quinta-feira a contratação do futebolista espanhol Jonny Otto, que estava emprestado aos ingleses pelo Atlético de Madrid.

O clube inglês, que é sétimo classificado na 'Premier League', anunciou esta quinta-feira a contratação de Otto, num contrato válido até 2023, e num negócio em que o Wolverhampton pagará, segundo a imprensa, 20 milhões de euros ao Atlético de Madrid.

Jonny Otto, defesa de 24 anos e internacional espanhol, esteve esta época em 22 jogos do Wolverhampton, marcando um golo."Estou muito feliz por continuar nesta equipa. A decisão foi muito fácil de tomar, tratam-me muito bem, a equipa técnica é muito boa, com grandes companheiros e adeptos", disse o defesa, citado pelo Wolverhampton.

O jogador nunca chegou a representar oficialmente o Atlético de Madrid, tendo sido contratado pelos 'colchoneros' ao Celta de Vigo e emprestado aos ingleses.O Wolverhampton, a fazer uma boa temporada depois de subir do 'Championship', conta no plantel com vários jogadores portugueses: Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Diogo Jota.

