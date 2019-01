Lisandro López ruma ao Boca Juniors por empréstimo do Benfica

O defesa central Lisandro López vai jogar no Boca Juniors, por empréstimo do Benfica, depois de ter iniciado a temporada nos italianos do Génova, anunciou hoje o finalista vencido da Taça Libertadores de futebol.

O internacional argentino chegou ao Benfica em 2013/14, época em que foi cedido ao Getafe, tendo, depois, alinhado nos 'encarnados' durante quatro temporadas. Seguiram-se as cedências ao Inter Milão e ao Génova.

"Este passo significa muito para a minha carreira", afirmou o defesa central, de 29 anos, após cumprir exames médicos, assinar contrato e iniciar os treinos no emblema argentino.