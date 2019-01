Rio Ave anuncia três reforços para a defesa e para o ataque

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje contratação do defesa-central Messias e dos avançados Carlos e Ahmed Said.

Messias, brasileiro de 24 anos, chega a Vila do Conde por empréstimo, por época e meia, do América Mineiro, do Brasil, o único clube que representou na sua carreira, ficando o Rio Ave com opção de compra do jogador no final da cedência.

Também do Brasil veio o avançado Carlos, de 24 anos, formado no Atlético Mineiro, que detinha o seu passe, mas que nos últimos anos o emprestou a Internacional de Porto Alegre e Paraná. O jogador assinou agora em definitivo pelo Rio Ave, por duas épocas e meia.

Igualmente para reforçar o ataque chegou Ahmed Said, jogador de 25 anos, natural do Gana, mas com nacionalidade italiana, que jogava no Hajduk Split, da Croácia, e que assinou um contrato por três temporadas com os vila-condenses.

O ponta de lança africano é o único dos três reforços para a equipa de Daniel Ramos que já tem experiência no futebol português, uma vez que, em 2015/16, representou o Olhanense, na II Liga, no qual apontou oito golos em 38 jogos.

Os três jogadores já estão em Vila do Conde e juntam-se esta sexta-feira ao grupo e aos outros dois reforços garantidos nesta janela de transferências: o defesa-central Rúben Semedo e o médio Filipe Augusto.



Lusa