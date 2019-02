Ordens Honoríficas não abrem processo e mantêm condecorações de Cristiano Ronaldo

As Ordens Honoríficas decidiram não abrir um processo sobre a situação do futebolista Cristiano Ronaldo, na sequência da sua condenação por fraude fiscal em Espanha, mantendo as condecorações que lhe foram atribuídas.

Segundo uma nota da Presidência da República enviada à Lusa, "O Conselho das Ordens Honoríficas concluiu que 'a situação relativa a Cristiano Ronaldo não configura o enquadramento previsto no n.º 1 do artigo 55º da Lei 5/2011, de 2 de março', ou seja, que não justifica abertura de processo".

Cristiano Ronaldo foi condecorado em 2004 como Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, em 2014 como Grande Oficial da mesma ordem e em 2016 com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito.



Lusa