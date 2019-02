Ristovski foi suspenso por dois jogos e falha dérbis com Benfica

O defesa do Sporting Ristovski foi hoje suspenso por dois jogos, na sequência da expulsão diante do Vitória de Setúbal, e vai falhar os jogos com o Benfica, segundo o conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

De acordo com o mapa de castigos divulgado, além dos dois jogos de castigo, o jogador macedónio terá ainda de pagar 1.148 euros de multa, depois de ter sido expulso com cartão vermelho direto pelo árbitro Hélder Malheiro, aos 55 minutos da partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa, que teve lugar na quarta-feira e terminou empatada 1-1.

Segundo o relatório do árbitro, Ristovski foi expulso por "injúrias à reputação da equipa de arbitragem", tendo sido "considerado expulso, porque, com o jogo interrompido, dirigiu-se ao árbitro de forma agressiva, esbracejando e a gritar: "para o c... ."

"Após a exibição do cartão vermelho, voltou a ir na direção do árbitro de forma agressiva, sendo agarrado por vários colegas e, tentando chegar ao pé daquele, gritou: "filho da p..., filho da p..., filho da p... ."

Desta forma, o lateral-direito macedónio vai falhar os dois jogos diante do Benfica, o primeiro no domingo, em Alvalade, para a 20.ª ronda da I Liga, e o segundo no dia 06 de fevereiro, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz.

Lusa